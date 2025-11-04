Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnave spustili zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom

Na snímke pamätník nenarodeným deťom, ktorý odhalili na Cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v utorok 27. decembra 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Združenie oslovilo v súvislosti s plánovanou obnovou pamätníka aj jeho autorov.

Autor TASR
Trnava 4. novembra (TASR) - Zhorený Pamätník nenarodeným deťom na trnavskom cintoríne na Kamennej ceste by mohli počas budúceho roka obnoviť. Občianske združenie Naše mesTTo, ktoré sa zaslúžilo o vznik pamätníka, vyhlásilo zbierku na jeho obnovu. Informoval o tom jeden z iniciátorov projektu a predseda združenia Rastislav Mráz.

Pamätník zasiahol v nedeľu (2. 11.) nadránom požiar, ktorý pravdepodobne zapríčinila neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. „Ľudia kládli sviečky do bezprostrednej blízkosti súsošia,“ priblížil Mráz.

Združenie oslovilo v súvislosti s plánovanou obnovou pamätníka aj jeho autorov. „Teraz je už vecou ,fundraisingu‘, aby sme získali potrebné finančné prostriedky a pokúsili sa o jeho obnovu. Verím, že sa tak udeje ešte v priebehu budúceho roka,“ doplnil Mráz.

Pamätník slávnostne odhalili na trnavskom cintoríne v decembri 2022. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa bolo zhotovené z priesvitného materiálu - symbolu večnosti.
