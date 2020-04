V Trnave sú od apríla opäť otvorené tri zberné dvory

Trnava 2. apríla (TASR) - Po dočasnom uzavretí v rámci preventívnych opatrení sú od 1. apríla opäť otvorené tri zberné dvory v Trnave. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Ide o prevádzky na Mikovíniho a Cukrovej ulici a rovnako aj na Ulici Jána Bottu. Ich otváracia doba je od 13.00 do 19.00 h počas pracovných dní a v sobotu od 9.00 do 19.00 h. "Zatvorené zostávajú zberné dvory v Modranke, na uliciach Sasinkova, Andreja Kmeťa, Tajovského a aj zberný dvor v areáli komunálnej skládky na Zavarskej ceste. Až do odvolania je pre verejnosť zatvorená aj samotná skládka," uviedlo mesto.



Do areálov zberných dvorov je možné vstupovať len po jednom. "Pri vstupe treba mať nasadené ochranné rúško. Je tu možné odovzdať druhotné suroviny, objemný odpad, nebezpečný odpad a bioodpad. Neprijíma sa však stavebný odpad a železný šrot," doplnilo mesto.