V Trnave testujú antigénovými testami na troch miestach

Trnava 10. decembra (TASR) – V Trnave sa dá v súčasnosti absolvovať antigénový test na prítomnosť nového koronavírusu na troch miestach. Všetky sú činné iba v pracovných dňoch. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Každý pracovný deň od 12.00 do 16.00 hodiny môže verejnosť využiť možnosť na testovacom mieste na parkovisku pri Fakultnej nemocnici Trnava, kde je zároveň aj stanovište na PCR testovanie.



Od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 hodiny je testovacie pracovisko otvorené v miestnej časti Modranka, na parkovisku pred kultúrnym domom na Seredskej ulici 131.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva na pracovisku na Halenárskej ulici 23 testuje v pondelok, stredu a vo štvrtok od 8.00 do 11.00 hodiny.