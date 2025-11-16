< sekcia Regióny
V Trnave udelil Cenu slobody Antona Srholca štyrom laureátom
Ocenenia odovzdávali zástupcovia kraja v Divadle Jána Palárika v Trnave v rámci osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Autor TASR
Trnava 16. novembra (TASR) - Sociológ Martin Bútora, historik Jozef Jablonický, františkán Fidél Ambróz Jurčovič a kňaz Károly Lénár získali tohtoročnú Cenu slobody Antona Srholca. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ju od roku 2018 udeľuje osobnostiam, ktoré sa výrazne pričinili o ochranu ľudských práv, upevnenie demokracie a právneho štátu a prejavili mimoriadnu občiansku statočnosť, skonštatoval predseda kraja Jozef Viskupič.
Ocenenia odovzdávali zástupcovia kraja v Divadle Jána Palárika v Trnave v rámci osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu. Diplomat a spoluzakladateľ VPN Martin Bútora si prevzal cenu osobne, historik SNP a disident Jozef Jablonický, františkán väznený za vieru Fidél Ambróz Jurčovič a kňaz zatknutý napriek ľudskej reťazi Károly Lénár boli ocenení in memoriam.
Cena slobody Antona Srholca je pomenovaná po Antonovi Srholcovi (1929 - 2011), ktorý bol politickým väzňom komunistického režimu. Prvýkrát bola cena udelená v roku 2018, ďalšie ročníky sa konali v rokoch 2019, 2021, 2022 a 2023. V roku 2020 sa cena neudeľovala vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.
„Sme presvedčení, že dlh voči dejinám vrátane tých moderných treba splácať aktívne. To znamená, napríklad vážiť si statočné osobnosti a inšpiratívnych ľudí, ktorí sa nám prihovárajú prostredníctvom svojich príbehov. Cena je vyjadrením našej hlbokej úcty, vďačnosti a rešpektu. Zároveň aj vyjadrením záväzku k hlbšej reflexii o našej prítomnosti a o tom, aký svet zanechávame budúcim generáciám,“ skonštatoval Viskupič.
Súčasťou ocenenia je aj umelecké dielo vytvorené akademickým sochárom Jozefom Kurincom, ktorý sa inšpiroval z fotografií amerického fotografa E. Muybridgea. Dielo predstavuje prekonávanie prekážok v čase a priestore, pričom socha vytvára symbolický oblúk ako premostenie.
Ocenenia odovzdávali zástupcovia kraja v Divadle Jána Palárika v Trnave v rámci osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu. Diplomat a spoluzakladateľ VPN Martin Bútora si prevzal cenu osobne, historik SNP a disident Jozef Jablonický, františkán väznený za vieru Fidél Ambróz Jurčovič a kňaz zatknutý napriek ľudskej reťazi Károly Lénár boli ocenení in memoriam.
Cena slobody Antona Srholca je pomenovaná po Antonovi Srholcovi (1929 - 2011), ktorý bol politickým väzňom komunistického režimu. Prvýkrát bola cena udelená v roku 2018, ďalšie ročníky sa konali v rokoch 2019, 2021, 2022 a 2023. V roku 2020 sa cena neudeľovala vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.
„Sme presvedčení, že dlh voči dejinám vrátane tých moderných treba splácať aktívne. To znamená, napríklad vážiť si statočné osobnosti a inšpiratívnych ľudí, ktorí sa nám prihovárajú prostredníctvom svojich príbehov. Cena je vyjadrením našej hlbokej úcty, vďačnosti a rešpektu. Zároveň aj vyjadrením záväzku k hlbšej reflexii o našej prítomnosti a o tom, aký svet zanechávame budúcim generáciám,“ skonštatoval Viskupič.
Súčasťou ocenenia je aj umelecké dielo vytvorené akademickým sochárom Jozefom Kurincom, ktorý sa inšpiroval z fotografií amerického fotografa E. Muybridgea. Dielo predstavuje prekonávanie prekážok v čase a priestore, pričom socha vytvára symbolický oblúk ako premostenie.