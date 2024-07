V Trnave ukončili etapu prác na cyklochodníku od Parku Janka Kráľa

Trnava 12. júla (TASR) - Mesto Trnava ukončilo prvú etapu prác na cyklochodníku, ktorý povedie od Parku Janka Kráľa pozdĺž ulíc Jána Bottu a Štefana Moyzesa. Prvá etapa výstavby sa uskutočnila na ulici Jána Bottu v úseku od ulíc Bedřicha Smetanu a Gejzu Dusíka. Výstavba viac ako 2000 metrov dlhej cyklotrasy je financovaná z prostriedkov plánu obnovy. Samospráva o postupe prác informovala na svojom webe.



Investičná akcia je rozdelená do viacerých etáp, vďaka ktorým vznikne v uvedených lokalitách nielen koridor pre cyklistov, ale obnovia sa aj priľahlé chodníky, parkoviská a povrch vozovky. "Na výstavbu cyklochodníka nadviaže aj rekonštrukcia vodovodného potrubia na Ulici Jána Bottu a Štefana Moyzesa, a tiež prestavba križovatky pred základnou školou na Jána Bottu 27 na malú okružnú križovatku," priblížila samospráva.



V týchto dňoch realizujú stavebné práce v rámci druhej etapy na Ulici Jána Bottu v úseku od Ulice Gejzu Dusíka po Študentskú ulicu. Počas výstavby bol zistený havarijný stav cesty, ktorá musela byť uzatvorená pre účastníkov cestnej premávky. "Z tohto dôvodu došlo k oneskoreniu stavebných prác druhej etapy, ktorá by však mala byť ukončená do konca júla 2024," dodalo mesto. Súčasťou tretej etapy je úsek od Študentskej ulice po Ulicu Terézie Vansovej.



Poslednou etapou je rekonštrukcia úseku na Ulici Štefana Moyzesa od križovatky s Ulicou Terézie Vansovej po obchodné centrum na Trstínskej ceste.