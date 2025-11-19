< sekcia Regióny
V Trnave uvedú dokumentárny film o kostolníkovi M. Viskupičovi
Nebál sa postaviť komunistickému režimu.
Autor TASR
Trnava 19. novembra (TASR) - Vo štvrtok (20. 11.) uvedú v trnavskom kine Hviezda dokumentárny film o jezuitovi Martinovi Viskupičovi, ktorý sa nebál postaviť komunistickému režimu. Svojím životným príkladom ovplyvnil celú generáciu veriacich v Trnave a okolí. Informoval o tom Matúš Demko.
Rodák z Ružindola vstúpil do rehole jezuitov až ako 37-ročný. Dlhé roky prežil v internačných kláštoroch, v roku 1960 bol odsúdený na 2,5 roka väzenia. Po návrate na slobodu sa venoval najmä službe kostolníka v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, a to aj v pokročilom dôchodkovom veku.
Vznik filmu inicioval Ladislav Csontos z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý dlhodobo mapuje osudy prenasledovaných rehoľníkov. „S kamerou sme sa vydali priamo po jeho stopách do ďalekých Hejníc, Želiva či Králik, kde ho komunisti izolovali od okolitého sveta. Snahou bývalého režimu bolo úplne zlikvidovať rehole vrátane tej našej, čo sa aj vďaka takým osobnostiam, akou bol Martin Viskupič, nepodarilo,“ podotkol Csontos.
Na Viskupiča spomínajú speváci, miništranti aj veriaci, ktorí dodnes nezabudli na jeho úprimnosť, priamočiarosť a úsmev. „Vždy bol pevnou súčasťou jezuitského kostola. Kapláni prichádzali a odchádzali, brat Martin bola istota, o ktorú sme sa mohli oprieť,“ povedal Ladislav Rosival, ktorý miništroval v Kostole Najsvätejšej Trojice v rokoch 1973 až 1990. „Bol pre mňa tichým svedkom Božej prítomnosti a Božej lásky,“ doplnil.
Slávnostnú premiéru nového dokumentárneho filmu Martin Viskupič: Dobrý a verný služobník uvedie kino Hviezda v Trnave vo štvrtok o 18.00 h.
Rodák z Ružindola vstúpil do rehole jezuitov až ako 37-ročný. Dlhé roky prežil v internačných kláštoroch, v roku 1960 bol odsúdený na 2,5 roka väzenia. Po návrate na slobodu sa venoval najmä službe kostolníka v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, a to aj v pokročilom dôchodkovom veku.
Vznik filmu inicioval Ladislav Csontos z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý dlhodobo mapuje osudy prenasledovaných rehoľníkov. „S kamerou sme sa vydali priamo po jeho stopách do ďalekých Hejníc, Želiva či Králik, kde ho komunisti izolovali od okolitého sveta. Snahou bývalého režimu bolo úplne zlikvidovať rehole vrátane tej našej, čo sa aj vďaka takým osobnostiam, akou bol Martin Viskupič, nepodarilo,“ podotkol Csontos.
Na Viskupiča spomínajú speváci, miništranti aj veriaci, ktorí dodnes nezabudli na jeho úprimnosť, priamočiarosť a úsmev. „Vždy bol pevnou súčasťou jezuitského kostola. Kapláni prichádzali a odchádzali, brat Martin bola istota, o ktorú sme sa mohli oprieť,“ povedal Ladislav Rosival, ktorý miništroval v Kostole Najsvätejšej Trojice v rokoch 1973 až 1990. „Bol pre mňa tichým svedkom Božej prítomnosti a Božej lásky,“ doplnil.
Slávnostnú premiéru nového dokumentárneho filmu Martin Viskupič: Dobrý a verný služobník uvedie kino Hviezda v Trnave vo štvrtok o 18.00 h.