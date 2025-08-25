< sekcia Regióny
V Trnave už funguje spoločný predplatný cestovný lístok na MHD a RAD
Do platnosti vstúpil spoločný sedemdňový, 30-dňový, 90-dňový, 180-dňový študentský a 365-dňový PCL KOMBI.
Autor TASR
Trnava 25. augusta (TASR) - Cestovanie autobusovou dopravou je v Trnave a okolí od pondelka jednoduchšie. Cestujúci si môžu zakúpiť spoločný predplatný cestovný lístok (PCL KOMBI) pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) a regionálnu autobusovú dopravu (RAD). Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, predstavitelia mesta Trnava a autobusového dopravcu Arriva.
Do platnosti vstúpil spoločný sedemdňový, 30-dňový, 90-dňový, 180-dňový študentský a 365-dňový PCL KOMBI. Osoby nad 63 a 70 rokov si môžu zakúpiť integrovaný SeniorPas 63+ a SeniorPas 70+. Umožní im cestovať MHD v Trnave a v rámci kraja bez ohľadu na počet precestovaných zón.
„Obyvatelia môžu oddnes cestovať na jeden lístok zo svojej obce až do konkrétneho cieľa v krajskom meste Trnava. Cestovanie z okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany a Senica, kde pôsobí Arriva, môžeme realizovať pohodlnejšie,“ povedal Viskupič. Tento krok podľa neho prináša cestujúcim lepšiu dostupnosť spojov, nižšie náklady i odľahčenie individuálnej dopravy.
Cieľom krajskej samosprávy je túto výhodu postupne zavádzať do všetkých okresov kraja. „Ďalším cieľom je prísť s integrovanou dopravou na území celého kraja s ďalšími mestami, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu a zároveň sme pokročili v rokovaniach s Bratislavským krajom, aby sme mohli hovoriť o tom, že doprava bude zintegrovaná od hlavného mesta po hranice nášho kraja na severe a východe,“ doplnil.
Vedúci odboru dopravy na Mestskom úrade v Trnave Ľuboš Kollár hovoril o úzkej spolupráci mesta s TTSK a dopravcom. „Ide o prvý krok v integrácii, už teraz máme pripravené viaceré ďalšie výhody a benefity, na ktorých spolu s TTSK a dopravcom pracujeme,“ podotkol. Spoločnosť Arriva považuje integráciu za budúcnosť verejnej dopravy a deklaruje pripravenosť poskytnúť know-how, aby integrácia fungovala bezproblémovo.
Nový PCL KOMBI platí u dopravcu Arriva Trnava v rámci spojov regionálnej autobusovej dopravy a mestskej autobusovej dopravy v Trnave. SeniorPas 63+ a SeniorPas 70+ umožňuje cestujúcim už od začiatku využívať regionálne linky všetkých troch dopravcov v kraji. Naďalej zostávajú v platnosti aj neintegrované predplatné lístky.
