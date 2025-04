V Trnave vstúpia do účinnosti menšie úpravy parkovacích zón v meste

Trnava 21. apríla (TASR) - V Trnave od júna pribudnú ďalšie záchytné parkoviská typu B, kde držitelia rezidentskej parkovacej karty zóny parkujú bezplatne a bez časového limitu. Ide o časti ulíc Andreja Žarnova, Konštantína Čulena, Hattalovej, Mozartovej a Lomonosovovej. Zároveň príde k zrušeniu parkovacej zóny B v lokalite medzi mestskou športovou halou a študentským domovom. Trnavskí mestskí poslanci o tom rozhodli na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



„Mestská športová hala vyjadrila potrebu organizovať si parkovanie sama. Do termínu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia pristúpi k inštalácii závorového systému,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy na trnavskom mestskom úrade Ľuboš Kollár. Poslanci zároveň odsúhlasili, že ľudia s trvalým pobytom v Trnave, ktorí sú držiteľmi rezidentskej parkovacej karty, budú môcť parkovať pri Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Vančurova aj naďalej počas celého dňa zadarmo. Parkovisko bude patriť do zóny B.



Parkovacia zóna R4 sa predĺži po koniec Osvaldovej ulice. Medzi ďalšie zmeny patrí úprava textácie, ktorá zabezpečí možnosť zavedenia mobilnej aplikácie na platbu úhrady za parkované v zónach s voľným vjazdom. „Nie je to ešte znenie, ktoré by zavádzalo mobilnú aplikáciu,“ upozornil Kollár. Viceprimátor Marcel Krajčo zdôraznil, že zmeny všeobecne záväzného nariadenia reagujú na požiadavky, ktoré vzišli z praxe. „Toto bolo asi najrýchlejšie schválené VZN-ko o parkovaní za posledných päť rokov,“ dodal.



Od septembra 2024 platia v meste zjednodušené pravidlá regulovaného parkovania. Parkovacie zóny sú spojené do pásiem označených písmenami A (centrum mesta), B (záchytné parkoviská, pre držiteľov parkovacích kariet sú zdarma), D (takzvané rýchloobrátkové parkoviská - D1 a D2), R (sídliská - R1 až R5) a H (časti mesta so zástavbou rodinných domov H1 a H2). Zóna C je parkovisko s rampovým systémom pri mestskej poliklinike a oblasť N predstavuje nespoplatnené plochy s vyznačenými parkovacími miestami.