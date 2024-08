V Trnave vyhlásili verejnú súťaž na dodanie mobilného RTG prístroja

Trnava 6. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava vyhlásila verejnú súťaž na dodanie mobilného digitálneho RTG prístroja s C-ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia spolu s príslušenstvom. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Súčasťou zákazky je okrem iného mobilný operačný stôl s karbónovou doskou, stropný ochranný statív a ochranné pomôcky. Predpokladaná hodnota zákazky je 278.161,86 eura bez DPH.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19. augusta do 10.00 h. Lehota plnenia je 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.