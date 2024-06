V Trnave vyhralo PS s vyše desaťpercentným náskokom pred Smerom-SD

Bratislava/Trnava 10. júna (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) vyhralo v Trnave hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 34,39 percenta hlasov. Na druhom mieste sa v tomto krajskom meste umiestnil Smer-SD, ktorý získal 24,02 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Tretie miesto obsadilo v Trnave hnutie Republika so ziskom 11,96 percenta hlasov. Nasledujú KDH (7,61 percenta), Demokrati (6 percent) a nad päť percent má aj SaS (5,03 percenta).



Viac ako jedno percento hlasov získali v tomto krajskom meste i Hlas-SD (4,64 percenta), koalícia Slovensko, Za ľudí (2,54 percenta) a SNS (1,38 percenta). Volebná účasť dosiahla v Trnave 39,60 percenta, čo predstavuje 20.335 voličov.