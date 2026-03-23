V Trnave vyšetrujú zrážku osobného auta s policajným
Autor TASR
Trnava 23. marca (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vedie trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví v súvislosti s nedeľnou (22. 3.) dopravnou nehodou v Trnave medzi osobným autom a policajným motorovým vozidlom. TASR to potvrdila trnavská krajská polícia i policajná inšpekcia.
„Trnavská polícia môže potvrdiť, že včera podvečer došlo k dopravnej nehode medzi osobným autom a služobným cestným motorovým vozidlom v meste Trnava,“ uviedla pre TASR Zlatica Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.
Hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová spresnila, že v predmetnej veci začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Aktuálne sa vykonávajú procesné úkony v zmysle Trestného poriadku. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie, resp. počiatočné štádium prípravného konania nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ doplnila.
