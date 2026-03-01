< sekcia Regióny
V Trnave vznikne Inštitút holistického zdravia pre pomáhajúce profesie
Združenie má v areáli preinvestovať viac ako 220.000 eur.
Autor TASR
Trnava 1. marca (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v stredu (25. 2.) schválili prenájom budovy a priľahlých pozemkov na Zavarskej ulici v Trnave občianskemu združeniu Navzájom lepší. Vzniknúť tam má Inštitút holistického zdravia zameraný na podporu duševného zdravia a prevenciu syndrómu vyhorenia.
Krajské zastupiteľstvo schválilo prenájom budovy a priľahlých pozemkov na obdobie 20 rokov za symbolické jedno euro ročne. „Začali sme už čiastočne s realizáciou, keď sa rekonštruoval objekt patriaci TTSK,“ uviedla pre TASR predsedníčka občianskeho združenia Navzájom lepší Tatiana Pavlovičová. Centrum by mohlo byť otvorené ešte počas roka 2026.
Združenie má v areáli preinvestovať viac ako 220.000 eur. Súčasťou centra bude terapeutická miestnosť, ateliér i klubovňa. Počíta sa aj s vybudovaním regeneračnej a rehabilitačnej zóny pre oblasť prevencie a podpory fyzického zdravia.
Občianske združenie Navzájom lepší zabezpečuje od roku 2019 ako hlavný odborný garant realizáciu Projektu 5P, v rámci ktorého sa venuje podpore duševného zdravia a prevencii syndrómu vyhorenia zamestnancov sociálnych služieb v Trnavskom kraji. Ročne prejde programom viac ako 480 účastníkov.