Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Regióny

V Trnave vznikne Inštitút holistického zdravia pre pomáhajúce profesie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Združenie má v areáli preinvestovať viac ako 220.000 eur.

Autor TASR


Trnava 1. marca (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v stredu (25. 2.) schválili prenájom budovy a priľahlých pozemkov na Zavarskej ulici v Trnave občianskemu združeniu Navzájom lepší. Vzniknúť tam má Inštitút holistického zdravia zameraný na podporu duševného zdravia a prevenciu syndrómu vyhorenia.

Krajské zastupiteľstvo schválilo prenájom budovy a priľahlých pozemkov na obdobie 20 rokov za symbolické jedno euro ročne. „Začali sme už čiastočne s realizáciou, keď sa rekonštruoval objekt patriaci TTSK,“ uviedla pre TASR predsedníčka občianskeho združenia Navzájom lepší Tatiana Pavlovičová. Centrum by mohlo byť otvorené ešte počas roka 2026.

Združenie má v areáli preinvestovať viac ako 220.000 eur. Súčasťou centra bude terapeutická miestnosť, ateliér i klubovňa. Počíta sa aj s vybudovaním regeneračnej a rehabilitačnej zóny pre oblasť prevencie a podpory fyzického zdravia.

Občianske združenie Navzájom lepší zabezpečuje od roku 2019 ako hlavný odborný garant realizáciu Projektu 5P, v rámci ktorého sa venuje podpore duševného zdravia a prevencii syndrómu vyhorenia zamestnancov sociálnych služieb v Trnavskom kraji. Ročne prejde programom viac ako 480 účastníkov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026