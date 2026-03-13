Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnave vznikne nová okružná križovatka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Úprava je súčasťou realizácie dopravného značenia parkovacej zóny Špíglsál 3.

Autor TASR
Trnava 13. marca (TASR) - V piatok sa začína vyznačovanie novej okružnej križovatky v mieste križovatky Ulice sv. Cyrila a Metoda, Poľnej a Západnej. Úprava je súčasťou realizácie dopravného značenia parkovacej zóny Špíglsál 3. Informovala o tom trnavská radnica.

„Po novom tu vznikne križovatka podobná tej, ktorú vodiči poznajú napríklad z Vajanského ulice. Cieľom zmeny je zlepšiť organizáciu dopravy a zvýšiť prehľadnosť prejazdu týmto úsekom,“ priblížilo mesto.

Vodičov prosí, aby v lokalite sledovali dočasné aj trvalé dopravné značenie a prechádzali križovatkou so zvýšenou opatrnosťou. „Zo všetkých smerov budú osadené prenosné dopravné značky upozorňujúce na zmenu organizácie dopravy,“ dodalo.
