V Trnave vznikne nová okružná križovatka
Úprava je súčasťou realizácie dopravného značenia parkovacej zóny Špíglsál 3.
Autor TASR
Trnava 13. marca (TASR) - V piatok sa začína vyznačovanie novej okružnej križovatky v mieste križovatky Ulice sv. Cyrila a Metoda, Poľnej a Západnej. Úprava je súčasťou realizácie dopravného značenia parkovacej zóny Špíglsál 3. Informovala o tom trnavská radnica.
„Po novom tu vznikne križovatka podobná tej, ktorú vodiči poznajú napríklad z Vajanského ulice. Cieľom zmeny je zlepšiť organizáciu dopravy a zvýšiť prehľadnosť prejazdu týmto úsekom,“ priblížilo mesto.
Vodičov prosí, aby v lokalite sledovali dočasné aj trvalé dopravné značenie a prechádzali križovatkou so zvýšenou opatrnosťou. „Zo všetkých smerov budú osadené prenosné dopravné značky upozorňujúce na zmenu organizácie dopravy,“ dodalo.
