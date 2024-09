V Trnave začali platiť nové zásady regulovaného parkovania

Trnava 2. septembra (TASR) - V meste Trnava začali od pondelka platiť nové zásady regulovaného parkovania. Samospráva hovorí o zjednodušení pravidiel, najvýraznejšou zmenou je zníženie počtu parkovacích zón. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravujúce parkovanie v meste schválilo mestské zastupiteľstvo 30. apríla.



Po novom budú parkovacie zóny spojené do pásiem označených písmenami A (centrum mesta), B (záchytné parkoviská, pre držiteľov parkovacích kariet sú zdarma), D (takzvané rýchloobrátkové parkoviská - D1 a D2), R (sídliská - R1 až R5) a H (časti mesta so zástavbou rodinných domov H1 a H2). Zóna C je parkovisko s rampovým systémom pri mestskej poliklinike a oblasť N predstavuje nespoplatnené plochy s vyznačenými parkovacími miestami.



Po novom vodiči zaplatia rovnakú sumu za parkovanie pri platbe v parkovacom automate, cez webovú aplikáciu DataMesta aj pri SMS. S parkovacou kartou Rezident zóny (za euro ročne na prvé auto) bude možné zaparkovať každý deň na 60 po sebe idúcich minút v každej z platených zón označených písmenom D, H, R zadarmo, pričom netreba zadávať nič vo webovej aplikácii DataMesta ani nikde inde.



Na víkendové čerpanie kreditov sa zaviedol strop - za jeden deň pracovného pokoja minie rezident maximálne dve hodiny zo svojho návštevníckeho kreditu. Rezidentskú kartu si môžu zakúpiť aj rezidenti zóny N. Novinkou je aj prenosnosť parkovacieho lístka medzi zónami, respektíve pásmami. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke mesta.



Niektoré pásma zostanú zatiaľ nespoplatnené, pretože sa v nich najprv musí dokončiť zvislé aj vodorovné dopravné značenie. "V pásmach R1 (Linčianska), R5 (Prednádražie - okrem Šafárikovej), H2 (Vozovka) a časti R2 (Koniarekova) preto ešte na istý čas nebudete platiť za parkovné," priblížilo mesto. Na Linčianskej a Prednádraží by sa mali práce na dopravnom značení dokončiť na jeseň, Vozovka bude nasledovať pravdepodobne až na budúci rok. Na Koniarekovej mesto najprv plánuje zrealizovať stavebné úpravy. Ich rezidenti si však môžu vybaviť parkovacie karty aj skôr, ak z nich chcú čerpať benefity.