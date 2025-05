V Trnave začali práce na cestičke pre chodcov a cyklistov do Modranky

Trnava 16. mája (TASR) - Na spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov, vedúcej z Mikovíniho ulice do trnavskej mestskej časti Modranka, sa začalo s prácami. Realizácia pozostáva z vybúrania jestvujúceho chodníka a z vybudovania širšej spoločnej cestičky pozdĺž toku Trnávky. Práce by mali byť ukončené približne do 13. októbra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



„Cieľom projektu, ktorý je financovaný z plánu obnovy, je prepojiť Zelenečskú a Hraničnú ulicu v Modranke. Vznikne tak nový 1,2 kilometra dlhý úsek spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov,“ doplnila hovorkyňa. Stavebné práce budú realizované postupne v etapách tak, aby bol stále umožnený prechod obyvateľov Modranky do Trnavy a späť s menšími obmedzeniami.



V prvej etape, ktorá bude trvať približne osem týždňov, sa bude realizovať úsek od Hraničnej po Orechovú ulicu. Chodci a cyklisti ho môžu obísť po iných verejne prístupných komunikáciách. Výstavba druhej etapy spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov sa bude realizovať v úseku od Orechovej po Mikovíniho ulicu a bude trvať približne 16 týždňov.



„Počas tejto výstavby bude zriadený dočasný chodník z drveného štrku so šírkou jeden meter v nezaplavenej časti koryta Trnávky. Počas druhej etapy sa bude súčasne realizovať úsek od Mikovíniho ulice smerom k obchodnému centru,“ dodala.



Mesto čakalo so začiatkom realizácie projektu na podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z druhej cyklovýzvy. Podporu z plánu obnovy získali v rámci Trnavy aj ďalšie projekty zamerané na zlepšenie podmienok cyklistov. Cieľom mesta je vytvoriť ucelenú a efektívnu sieť cyklotrás s prepojeniami nielen v rámci Trnavy, ale aj smerom k okoliu. K existujúcim 33 kilometrom cyklotrás je v pláne vybudovať ďalších viac ako 80 kilometrov.