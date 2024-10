V Trnave začínajú s prestavbou križovatky ulíc Študentská a Jána Bottu

Trnava 1. októbra (TASR) - Výstavba novej okružnej križovatky si vyžiada v Trnave uzatvorenie časti Študentskej ulice. Stavenisko na križovatke s Ulicou Jána Bottu v utorok odovzdali zhotoviteľovi. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



Od stredajšieho (2. 10.) rána bude uzavretá časť Študentskej ulice v úseku od Ulice Štefana C. Parráka po Ulicu Jána Bottu. "Obchádzková trasa bude vedená dočasným dopravným značením cez Botanickú, G. Dusíka, A. Sládkoviča, P. Pázmaňa, Štefana C. Parráka, Juraja Fándlyho, Šafárikovu, Ovocnú a Terézie Vansovej," doplnilo mesto.



Dočasne premiestnené zastávky Jána Bottu na Ulicu Andreja Sládkoviča a zastávka Študentská na Ulicu Petra Pázmaňa (obe v smere do centra), ktoré sú vyznačené dočasným vodorovným dopravným značením, zostávajú v platnosti až do ukončenia výstavby križovatky.



"Výstavba okružnej križovatky nadväzuje na rozsiahlu investičnú akciu výstavby cyklochodníka na Ulici Jána Bottu a Štefana Moyzesa," podotkla samospráva. Okrem bezpečného koridoru pre cyklistov a novej okružnej križovatky budú obnovené aj priľahlé chodníky, parkoviská a povrch celej vozovky.



V súčasnosti je pred budovou Základnej školy na Ulici Jána Bottu vybudovaný nový chodník a tiež cyklochodník, ktorý už priznáva tvar budúcej okružnej križovatky. Dokončená bola výmena potrubí, súčasťou rekonštrukcie bude aj prekládka ďalších inžinierskych sietí. Stavebné práce by mohli byť podľa mesta v prípade priaznivých poveternostných podmienok, a tiež v prípade, že pri stavebných prácach nebudú potvrdené pod povrchom vozovky rozsiahle dutiny, ukončené do konca tohto roka.