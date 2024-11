V Trnave zrekonštruujú areál základnej školy na Ulici K. Mahra

Trnava 6. novembra (TASR) - Areál Základnej školy (ZŠ) na Ulici Kornela Mahra v Trnave čaká rekonštrukcia za takmer 1,9 milióna eur s DPH. Mesto Trnava podpísalo v závere októbra na základe výsledku verejného obstarávania zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie, spoločnosťou Colas Slovakia. Práce by mali byť dokončené do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska. Schválená dotácia z Fondu na podporu športu predstavuje jeden milión eur.



"Ideou pri rekonštrukcii školského dvora bolo rozčlenenie jednotlivých funkčných zón pre rôzne aktivity a ich vzájomné prepojenie. Z dôvodu potreby zachovania existujúceho futbalového ihriska s umelým povrchom a požiadavky pre bežeckú dráhu sa hlavná kompozičná časť odvíja od tohto bodu," uvádza sa v predmete zákazky.



Futbalové ihrisko bude mať nový umelý povrch. V jeho okolí sa navrhujú lavice na sedenie a na severnej strane aj menšie sedenie vo forme terasových (odstupňovaných) tribún. Bežecká dráha bude doplnená o rovinku pre beh na 100 metrov a doskočisko do piesku. Úpravou prejdú okrem iného aj šatne v telocvični spolu s hygienickým zázemím, prístup do telocvične bude bezbariérový. Pri telocvični je navrhnuté streetbalové ihrisko.



Vznikne plocha pre rekreačné aktivity ako workout, pingpong či teqball. Ďalšia časť dvora sa navrhuje pre využitie školskej družiny a mimo vyučovania pre pobyt najmenších detí. "Pre tieto účely sa pracuje s terénnymi moduláciami vo forme kopcov pre šmykľavky, laná a pre lezenie," spresňuje mesto s tým, že priestor doplnia hojdačky, preliezky, balančné prvky a kolotoč.



Rekonštrukcia sa týka aj ďalších prvkov školského dvora. Plánované sú i krajinárske úpravy, napríklad v podobe novej výsadby zelene. Vizuálnou zmenou prejde predpolie základnej školy. "Pôvodné oplotenie sa odstráni, asfalt nahradí dláždený povrch a pred oknami medzi dvomi hlavnými vstupmi sa navrhli plochy zelene," uvádza sa v predmete zákazky. Pribudnúť by mali kryté cyklostojany.