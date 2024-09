V Trnave zrušili jarmok. Môže za to počasie

Trnava 11. septembra (TASR) - Tohtotýždňový Tradičný trnavský jarmok (TTJ) zrušilo mesto Trnava pre hrozbu nepriaznivého počasia. Konať sa mal od štvrtka (12. 9.) do nedele (15. 9.). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Hovorkyňa vysvetlila, že na základe monitoringu počasia a s odvolaním sa na odporúčania bezpečnostného poradcu mesto zrušilo jarmok v celom rozsahu. "Bezpečnosť všetkých účastníkov jarmoku, ako aj ochrana zdravia a majetku všetkých je pre organizátorov na prvom mieste," uviedla.



Pri silnom vetre sa podľa samosprávy nedá odhadnúť ani zaručiť bezpečnosť predajných stánkov a ich ukotvenia, najmä u predajcov s vlastnými stánkami. "Znamenalo by to vysoké riziko ohrozenia návštevníkov jarmočiska, čo pre nás ako organizátorov neprichádza do úvahy," vysvetlila riaditeľka TTJ a vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.



Mesto Trnava skonštatovalo, že ďalší jarmok by sa mal konať o rok.