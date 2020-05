V Trnavej Hore budú školákov učiť dištančnou on-line formou

Trnavá Hora 25. mája (TASR) - V Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom sa budú žiaci prvého stupňa učiť aj naďalej dištančnou on-line formou. Obec ako zriaďovateľ základnej školy (ZŠ), materskej školy (MŠ) a školskej jedálne rozhodla, že školy zostanú od začiatku júna naďalej zatvorené a žiakov budú do konca tohto školského roka vzdelávať on-line formou. K tomuto rozhodnutiu podľa starostu Pavla Kraveca dospeli po zvážení všetkých podmienok, hygienických príkazov, zdravotných odporúčaní, ako aj skutočnosti, že ide o prevádzku len na jeden mesiac.



Kravec v tejto súvislosti poukázal na to, že základným východiskom pri rozhodovaní je počet žiakov a vyučujúcich, ktorí súhlasia s návratom do školy, pričom ministerstvo nechalo o účasti na vyučovaní dobrovoľne rozhodnúť samotných rodičov a pedagógov. Ako priblížil, tunajšiu ZŠ navštevuje 157 žiakov. Z celkového počtu 79 žiakov prvého stupňa prejavilo záujem o účasť na vyučovaní 62 žiakov.



"Jednou z prekážok sú obmedzenia na strane pedagógov. Napríklad v našej škole pani učiteľka prvákov býva s rodičmi, ktorí sú starší ako 70 rokov. V takýchto prípadoch nie je odporúčané zo zdravotného hľadiska, keďže starší ľudia sú najviac ohrozenou skupinou, aby deti alebo pedagógovia navštevovali školu," priblížil s tým, že v podobnej situácii je ďalších šesť žiakov ostatných ročníkov. Reálne by tak podľa tak do školy dochádzalo len 42 žiakov.



Problematické sa však v obci javí aj otvorenie školskej jedálne, bez ktorej nemôže byť otvorená ani MŠ, kde v triede starších detí prejavilo záujem o účasť na dochádzku celkom 15 a v triede mladších 12 detí. "V našej škole je problém aj so školskou jedálňou, kde nám vzhľadom na protipandemické opatrenia môžu zo štyroch pracovníčok nastúpiť len dve," podotkol Kravec.



Na základe týchto faktorov, ale tiež skutočnosti, že prevádzka má byť obnovená len na jeden mesiac, sa rozhodli v Trnavej Hore ponechať školy zatvorené. Školáci však naďalej budú pokračovať v on-line vzdelávaní.