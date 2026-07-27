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V Trnavej Hore verejnosti priblížia, ako sa hospodárilo na dedinách
Na podujatí návštevníci uvidia tradičné ukážky remesiel, ako je kováčstvo, keramikárstvo, spracovanie kože, drevorezbárstvo, slamienkárstvo a tesárstvo.
Autor TASR
Trnavá Hora 27. júla (TASR) - S podtitulom Starším na pripomienku a mladým na poučenie sa v sobotu 1. augusta koná v Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hornom podujatie Starosvetská mlatba a remeslá na Kľačanoch. Ako informoval starosta Pavel Kravec, podujatie návštevníkom priblíži, ako sa voľakedy hospodárilo na dedinách, aby si ľudia zabezpečili živobytie.
Organizačný tím Starosvetskej mlatby informoval, že podujatie sa začne o 14.00 h a uskutoční sa v najkrajšej časti obce - v Kľačanoch, odkiaľ sa návštevníkom naskytne výhľad na Kremnické a Štiavnické pohorie, ale aj do Tekovskej a Zvolenskej kotliny.
Na podujatí návštevníci uvidia tradičné ukážky remesiel, ako je kováčstvo, keramikárstvo, spracovanie kože, drevorezbárstvo, slamienkárstvo a tesárstvo. Taktiež ukážku mlátenia obilia starým naftovým stabilným motorom Slávia či parným strojom, viazanie snopov a pokus o usúkanie čo najdlhšieho slameného povriesla na unikátnom starom stroji. Pripravený je aj program pre deti, v ktorom si budú môcť napríklad vyskúšať prácu s drevom a hlinou.
Organizačný tím Starosvetskej mlatby informoval, že podujatie sa začne o 14.00 h a uskutoční sa v najkrajšej časti obce - v Kľačanoch, odkiaľ sa návštevníkom naskytne výhľad na Kremnické a Štiavnické pohorie, ale aj do Tekovskej a Zvolenskej kotliny.
Na podujatí návštevníci uvidia tradičné ukážky remesiel, ako je kováčstvo, keramikárstvo, spracovanie kože, drevorezbárstvo, slamienkárstvo a tesárstvo. Taktiež ukážku mlátenia obilia starým naftovým stabilným motorom Slávia či parným strojom, viazanie snopov a pokus o usúkanie čo najdlhšieho slameného povriesla na unikátnom starom stroji. Pripravený je aj program pre deti, v ktorom si budú môcť napríklad vyskúšať prácu s drevom a hlinou.