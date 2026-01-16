< sekcia Regióny
V trnavskej Baterkárni sa koná novoročný swap oblečenia a doplnkov
Máme jednotné vstupné a ľudia si môžu odniesť všetko, čo vidia a unesú, uviedla pre TASR jedna zo zakladateliek Baterkárne Simona Hlaváčová.
Autor TASR
Trnava 16. januára (TASR) - V trnavskej Baterkárni na Starohájskej ulici sa koná počas piatka novoročný swap. Návštevníci si môžu odniesť oblečenie z druhej ruky, domáce alebo športové potreby i malú elektroniku.
„Máme jednotné vstupné a ľudia si môžu odniesť všetko, čo vidia a unesú,“ uviedla pre TASR jedna zo zakladateliek Baterkárne Simona Hlaváčová. Ľudia si zvykli počas roka prinášať do komunitného reuse centra obrovské množstvo oblečenia. Po novom preto odoberá oblečenie vždy len týždeň pred swapom.
„Všetky ostatné predmety, ktoré patria do domácnosti, preberáme celoročne,“ doplnila. Swapy sa konajú vždy tretí piatok v mesiaci. „Okrem toho má naše komunitné centrum program plný podujatí. Máme tam umenie, podujatia pre mládež, seniorov a rôzne stretnutia. Šijeme, vyrábame, maľujeme,“ dodala Hlaváčová.
