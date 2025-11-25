< sekcia Regióny
V trnavskej bazilike bude na sviatok sv. Mikuláša koncert Jubilate Deo
Dramaturgiu koncertu doplní vianočná omša Missa pastoralis Alma nox od Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Autor TASR
Trnava 25. novembra (TASR) - V trnavskej Bazilike sv. Mikuláša sa v sobotu 6. decembra uskutoční slávnostný koncert Jubilate Deo. Jeho nosnou myšlienkou bude premiérové autorské uvedenie diela Te Deum pre miešaný spevácky zbor, symfonický orchester a sóla, ktorého autorom je Pavel Procházka. TASR o tom informovala Veronika Behúlová z Trnavského osvetového strediska.
„Autorovo dielo Te Deum bude verejnosti predstavené v interpretácii trnavských speváckych zborov Technik Akademik, Cantica (Z)nova, Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša, so sprievodom symfonického orchestra Cappella Istropolitana, s umeleckým vedením Roberta Marečka,“ priblížila Behúlová s tým, že v mezzosopránovom a barytónovom sóle sa divákom predstavia speváci Lucia Duchoňová a Daniel Čapkovič. Dramaturgiu koncertu doplní vianočná omša Missa pastoralis Alma nox od Mikuláša Schneidera-Trnavského.
„Koncert Jubilate Deo s premiérou diela Te Deum bude symbolickou rozlúčkou profesionálnej kariéry Pavla Procházku a taktiež jeho viac ako 20-ročného pôsobenia ako zbormajstra v speváckom zbore Technik Akademik,“ doplnila. Procházka podľa jej slov inicioval a premiéroval mnohé diela pôvodnej slovenskej tvorby. „Absolvoval stovky koncertov po celej Európe, Amerike, Afrike i Ázii, realizoval množstvo nahrávok pre rozhlas i televíziu,“ ozrejmila. Spolupracoval s poprednými domácimi i svetovými dirigentmi. Ako prvý slovenský dirigent účinkoval v Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Ríme. Počas kariéry sa venoval aj kompozičnej činnosti.
