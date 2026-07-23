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V Trnavskej časti Modranka HORELO auto

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Hasičská snímka. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj

Došlo aj k poškodeniu časti oplotenia futbalového areálu a konárov neďalekého stromu.

Autor TASR
Trnava 23. júla (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok ráno pri požiari osobného automobilu v trnavskej mestskej časti Modranka. Došlo aj k poškodeniu časti oplotenia futbalového areálu a konárov neďalekého stromu. Pri udalosti sa nikto nezranil. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.

„Príslušníci zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a na lokalizáciu i následnú likvidáciu požiaru použili jeden vysokotlakový prúd,“ priblížil HaZZ. Hasiči po uhasení vozidlo viackrát skontrolovali termovíznou kamerou, aby vylúčili vznik skrytých ohnísk.


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