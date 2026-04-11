V Trnavskej galérii predstavujú výstavu Čas na radosť
Autor TASR
Trnava 11. apríla (TASR) - Výstava vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačikovej s názvom Čas na radosť upriamuje v trnavskej Galérii Jána Koniarka (GJK) pozornosť na hľadanie radosti v každodennom živote. Ide o prvú väčšiu prezentáciu projektu Ministerstvo malých radostí, ktorý autorka rozvíja už tretí rok, informuje galéria. Výstava je v prístavbe Koppelovej vily otvorená do 31. mája.
Nachádzať radosť v každodennosti je dnes výzva a zároveň spôsob, ako si chrániť vnútornú pevnosť v neistých časoch. „V bližšom zábere Čas na radosť odhaľuje ďalšiu vrstvu: že v našom emočnom prežívaní sme si podobnejší a bližší, než by sa mohlo zdať - bez ohľadu na vek, status či miesto, odkiaľ pochádzame,“ doplnila galéria.
Kurátorom výstavy je Markus Waitschacher. „Priestor spoluvytvorený Marošom Grešom vyvoláva neurčité pocity minulosti. Súčasťou sú naozaj staré predmety - kamene rôzneho veku, ktoré formoval prúd Dunaja alebo ktoré opálil oheň. Zároveň záhradné stoličky, s ktorými si všetci pravdepodobne spájame rozdielne predstavy o minulosti a možno aj o kúskoch domova,“ uvádza sa v kurátorskom texte.
Poliačiková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej praxi prepája fotografiu, video, text a performanciu, pričom často vychádza z osobnej skúsenosti alebo fascinácie každodennou realitou. Umenie je pre ňu prostriedkom pestovania hlbokej pozornosti, zvedavosti a empatie. V roku 2024 začala rozvíjať dlhodobý projekt Ministry of Small Pleasures. Stal sa živou platformou s mnohými podobami. Funguje ako workshop, pop-up kancelária, kniha či výstava.
