V trnavskej Galérii Výklad je výstava Untiltheseawilldryup!

Trnava 10. decembra (TASR) – Od 11. decembra do 9. januára 2022 je naplánovaná v trnavskej open Galérii Výklad výstava Matúša Pisarčíka s názvom Untiltheseawilldryup! Keďže sa nachádza vo výkladoch jedného z domov na Hlavnej ulici, je pre verejnosť otvorená nonstop. Kurátorkou je Linda Mendelová.



Ako uviedla kurátorka, Pisarčík je vizuálny umelec s dominantným záujmom o médium fotografie. Magisterské štúdium absolvoval v bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení na katedre intermédií. V inštalácii pracuje s nájdenými objektmi a situáciami, ktoré zachytáva pomocou fotografie alebo videa, pričom minimalizuje postprodukčnú stránku v snahe o zachovanie ich autenticity.



„Fotografické záznamy tlačí na látku a následne s nimi pracuje ako s trojrozmerným objektom, tvaruje ich a umiestňuje do priestoru, mimo zaužívané steny galérie. Taktiež komunikácia s divákom je tu v porovnaní s klasickým výtvarným dielom explicitnejšia, a to vďaka zvukovej nahrávke šepkajúceho hlasu, ktorý navádza okolitých chodcov trnavskej pešej zóny k spomaleniu,“ dodala kurátorka. Autor týmto spôsobom reflektuje súčasný spoločenský trend nadmernej produktivity a rastúceho tlaku na podávanie stále vyššieho výkonu, teda hnania sa bez zastavenia, až „kým nevyschne more“, ako znie slovenský preklad názvu výstavy.



Projekt, ako aj chod galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.