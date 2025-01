V trnavskej Galérii Výklad otvorili výstavu Chlieb náš povstalecký

Trnava 28. januára (TASR) - V trnavskej Galérii Výklad otvorili výskumnú výstavu umelkyne Eriky Mészárosovej s názvom Chlieb náš povstalecký, ktorá prináša časť výsledkov umelecko-historického výskumu Ženy v Slovenskom národnom povstaní. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v piatok 24. januára. TASR o tom informovali z galérie.



Výstava sa venuje príbehu Paulíny Dubeňovej. "Tento projekt odhaľuje významné, no často prehliadané aspekty zapojenia žien do odboja, ktoré presahujú tradičné predstavy o hrdinstve," priblížila galéria. Ide o reflexiu skutočnej, často neviditeľnej práce žien, ktorá bola pre povstanie dôležitá.



Výskumná výstava Chlieb náš povstalecký je spojením vizuálneho umenia a historického výskumu. Predstavuje umeleckú inštaláciu, dobové dokumenty, fotografie z výskumu a odborné texty historičky Evy Škorvankovej a umelkyne Eriky Mészárosovej. Výstava potrvá do piatka 31. januára.