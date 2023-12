V trnavskej Galérii Výklad predstavuje A. Vojkovská projekt Recreation

Trnava 19. decembra (TASR) - Vianočnú atmosféru centra Trnavy dopĺňa nová výstava Galérie Výklad na Hlavnej ulici. Výtvarníčka Andrea Vojkovská priniesla projekt Recreation/Virtual Wellness, ktorému sa podľa kurátorky Marianny Brinzovej kontinuálne venuje od roku 2015.



"Prepája v ňom alternatívnu medicínu so súčasným vizuálnym jazykom. Ústredným médiom je digitálna koláž a hlavnou témou je biospiritálna antropológia," uviedla. Tvorivá interpretácia princípov alternatívnej medicíny sa pohybuje na pomedzí pseudoliečby a diverzných umeleckých akcií. Podľa autorky je aktívny prístup k vlastnému zdraviu v súčasnosti na okraji záujmu, západná medicína často produkuje len pasívnych pacientov a chronických užívateľov farmák.



"Vojkovská pracuje so súčasným vizuálnym jazykom a vychádza z princípov reklamy, ktorá do diela v kontraste so subtílnou témou vnáša dynamiku. Cieľom projektu je nielen vlastná umelecká realizácia, ale predovšetkým rozšírenie povedomia o širšom repertoári možností, ktorými môže každý jednotlivec adjustovať a harmonizovať svoju existenciu," doplnila kurátorka. Výtvarníčka vyštudovala vizuálnu komunikáciu na Fakulte umenia a architektúry Technickej univerzity v Liberci. Od roku 2010 pôsobí ako video performerka a má za sebou viacero spoluprác s hudobnými i tanečnými projektmi alebo módnymi dizajnérmi.



Netradičný výstavný priestor Galéria Výklad sa nachádza v susedstve trnavskej radnice, je otvorený nonstop, lebo používa nevyužívané výklady v jednom z mestských objektov. Návštevníci majú tak možnosť zoznámiť sa so súčasným umením aj mimo tradičného inštitucionálneho rámca kamenných galérií. Projekt i chod galérie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Aktuálny projekt bude vystavený do 14. januára.