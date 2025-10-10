< sekcia Regióny
V trnavskej katedrále si pripomenuli výročie smrti biskupa Hnilicu
Arcibiskup na začiatku svätej omše stručne pripomenul životopis biskupa Hnilicu, ktorý bol v čase totalitnej moci vystavený viacerým skúškam.
Autor TASR
Trnava 10. októbra (TASR) - V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa si veriaci v stredu 8. októbra spomienkovou omšou a pobožnosťou v jej krypte pripomenuli 19. výročie smrti biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Hlavným celebrantom svätej omše bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Arcibiskup na začiatku svätej omše stručne pripomenul životopis biskupa Hnilicu, ktorý bol v čase totalitnej moci vystavený viacerým skúškam. Kazateľ Jozef Bartkovjak v homílii poukázal na biskupov zápal pre evanjelium, hlboký vzťah k Panne Márii, priateľstvo so sv. Jánom Pavlom II. a misionárske zameranie.
Bartkovjak zároveň prepojil historické súvislosti so súčasnosťou, keď sa podľa jeho slov odklon od Boha prejavuje inak ako v minulosti. „Kresťanstvo sa neodsudzuje, ale je snaha dostať ho do područia iným spôsobom - vypustiť niektoré Božie prikázania a urobiť z neho baranidlo alebo účelovo politický nástroj,“ uviedol a poukázal na „ilúziu absolútnej slobody“, duchovnú chudobu, jej príčiny a ďalšie krízy dnešnej doby.
Pavol Mária Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne. Maturitu i časť vysokoškolského štúdia absolvoval v Trnave. Vstúpil do rehole jezuitov. Dotkla sa ho likvidácia kláštorov. Tajne ho vysvätili za kňaza i za biskupa. V roku 1952 ušiel do zahraničia. Zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile. Úzko spolupracoval s Chiarou Lubichovou a hnutím Fokoláre, aj s Matkou Terezou z Kalkaty.
Arcibiskup na začiatku svätej omše stručne pripomenul životopis biskupa Hnilicu, ktorý bol v čase totalitnej moci vystavený viacerým skúškam. Kazateľ Jozef Bartkovjak v homílii poukázal na biskupov zápal pre evanjelium, hlboký vzťah k Panne Márii, priateľstvo so sv. Jánom Pavlom II. a misionárske zameranie.
Bartkovjak zároveň prepojil historické súvislosti so súčasnosťou, keď sa podľa jeho slov odklon od Boha prejavuje inak ako v minulosti. „Kresťanstvo sa neodsudzuje, ale je snaha dostať ho do područia iným spôsobom - vypustiť niektoré Božie prikázania a urobiť z neho baranidlo alebo účelovo politický nástroj,“ uviedol a poukázal na „ilúziu absolútnej slobody“, duchovnú chudobu, jej príčiny a ďalšie krízy dnešnej doby.
Pavol Mária Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne. Maturitu i časť vysokoškolského štúdia absolvoval v Trnave. Vstúpil do rehole jezuitov. Dotkla sa ho likvidácia kláštorov. Tajne ho vysvätili za kňaza i za biskupa. V roku 1952 ušiel do zahraničia. Zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile. Úzko spolupracoval s Chiarou Lubichovou a hnutím Fokoláre, aj s Matkou Terezou z Kalkaty.