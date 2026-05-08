< sekcia Regióny
V Trnavskej krajskej knižnici otvorili informačné miesto Europe Direct
Jeho cieľom je priblížiť EÚ ľuďom v kraji.
Autor TASR
Trnava 8. mája (TASR) - V priestoroch záhradnej čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa v piatok uskutočnilo slávnostné otvorenie informačného centra Europe Direct Trnava. Jeho cieľom je priblížiť EÚ ľuďom v kraji, poskytovať informácie o grantoch či štúdiu v zahraničí.
„My by sme boli radi, aby Europe Direct centrum v Trnave bolo miestom kontaktu, dialógu, diskusie. Možnože aj centrom spoločenského života, kde sa diskutuje o európskych témach, o smerovaní EÚ. Lebo o tom, ako vyzerá EÚ, rozhodujú občania,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Peter Stano. Informačné centrum je podľa jeho slov určené pre všetkých ľudí v regióne.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič doplnil, že príspevok kraja v súvislosti s otvorením centra bol v určení miesta a využití spolupráce medzi krajskou knižnicou a Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA). „Predpokladám, že tento typ bezplatného informačného centra naplní základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch a dianí v EÚ priamo v regiónoch,“ ozrejmil.
Marek Krnáč z KIRA priblížil, že centrum bude komunikovať v slovenčine, maďarčine a angličtine. „Naša organizácia sa úspešne uchádzala o štatút centra Europe Direct pre Trnavský kraj a s podporou kraja. V konkurencii šiestich ďalších adeptov sme obstáli aj vďaka dôvere, ktorú máme od Zastúpenia Európskej komisie,“ povedal.
Centrum plánuje uviesť aj mobilný informačný stánok a organizovať podujatia po celom území kraja. Komunikovať bude i prostredníctvom sociálnych sietí. Europe Direct je celoeurópska sieť centier koordinovaných Európskou komisiou. Ich úlohou je pomáhať občanom lepšie rozumieť Európskej únii, jej programom a príležitostiam. Zároveň vytvárajú priestor na diskusiu o európskych témach priamo v regiónoch.
„My by sme boli radi, aby Europe Direct centrum v Trnave bolo miestom kontaktu, dialógu, diskusie. Možnože aj centrom spoločenského života, kde sa diskutuje o európskych témach, o smerovaní EÚ. Lebo o tom, ako vyzerá EÚ, rozhodujú občania,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Peter Stano. Informačné centrum je podľa jeho slov určené pre všetkých ľudí v regióne.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič doplnil, že príspevok kraja v súvislosti s otvorením centra bol v určení miesta a využití spolupráce medzi krajskou knižnicou a Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA). „Predpokladám, že tento typ bezplatného informačného centra naplní základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch a dianí v EÚ priamo v regiónoch,“ ozrejmil.
Marek Krnáč z KIRA priblížil, že centrum bude komunikovať v slovenčine, maďarčine a angličtine. „Naša organizácia sa úspešne uchádzala o štatút centra Europe Direct pre Trnavský kraj a s podporou kraja. V konkurencii šiestich ďalších adeptov sme obstáli aj vďaka dôvere, ktorú máme od Zastúpenia Európskej komisie,“ povedal.
Centrum plánuje uviesť aj mobilný informačný stánok a organizovať podujatia po celom území kraja. Komunikovať bude i prostredníctvom sociálnych sietí. Europe Direct je celoeurópska sieť centier koordinovaných Európskou komisiou. Ich úlohou je pomáhať občanom lepšie rozumieť Európskej únii, jej programom a príležitostiam. Zároveň vytvárajú priestor na diskusiu o európskych témach priamo v regiónoch.