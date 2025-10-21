Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V trnavskej lokalite V jame vzniknú desiatky nových parkovacích miest

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Nové miesta budú vytvorené z drenážnej dlažby, ktorá umožní jednoduché odvádzanie vody v prípade dažďa.

Autor TASR
Trnava 21. októbra (TASR) - V trnavskej lokalite V jame vznikne 52 nových parkovacích miest. Stavebné práce sa začali v pondelok 20. októbra a potrvajú do konca novembra. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

„Vďaka realizovaným úpravám pribudnú k existujúcim kolmým parkovacím miestam v blízkosti bytových domov (až po trafostanicu) ďalšie parkovacie plochy,“ priblížila.

Nové miesta budú vytvorené z drenážnej dlažby, ktorá umožní jednoduché odvádzanie vody v prípade dažďa. Počas realizácie prác sa bude v lokalite pohybovať stavebná technika, samospráva preto prosí obyvateľov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
