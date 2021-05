V trnavskej nemocnici je s COVID-19 osem pacientov

Trnava 28. mája (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava pribudlo v priebehu mája spolu 16 hospitalizácií pacientov s ochorením COVID-19. Aktuálne ich je s týmto ochorením hospitalizovaných osem. Pre TASR to uviedol hovorca FN Matej Martovič.



V porovnaní so záverom apríla je počet hospitalizovaných nižší o 20, so záverom marca o 65. Počas mesiaca zomrelo vo FN 11 ľudí, u ktorých bolo potvrdené ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Za apríl má nemocnica v evidencii 46 takýchto úmrtí, za marec 85, za február 158, v januári zomrelo na ochorenie COVID-19 vo FN 134, v decembri 82, v novembri 37 a v októbri 16 pacientov.



Zlepšená pandemická situácia umožnila zdravotníckemu zariadeniu spätne reprofilizovať lôžka, ktoré vyčlenila pred niekoľkými mesiacmi pre potreby pacientov s ochorením COVID-19. Pre chorých je aktuálne vyčlenených 40 lôžok, ostatných 124 z pôvodných 164 reprofilizovaných postupne navracia do bežného režimu. Podľa Martoviča ich je však nutné upraviť. „Práve maľujeme, čistíme a dezinfikujeme priestory chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a traumatológie, ktoré rok slúžili na tieto potreby," uviedol. V súvislosti s postupným návratom k bežnému režimu FN hovorca uviedol, že prví pacienti už dostávajú aj termíny na plánované operácie, ktoré museli byť zastavené.



Celkový počet vakcinovaných ľudí dosiahol v závere mája hranicu do 50.000, pred mesiacom to bolo 35.000. Vo FN Trnava očkujú vakcínou od Pfizer/BioNTech.