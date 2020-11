V trnavskej nemocnici sa pohyboval muž so strelnou zbraňou

Trnava 30. novembra (TASR) – Polícia zaistila muža, ktorý sa pohyboval vo Fakultnej nemocnici Trnava v noci na pondelok so strelou zbraňou. Ako neskôr vysvitlo, 29-ročný Trnavčan prišiel do nemocnice za mužom, ktorého mal krátko predtým náhodným výstrelom pri spoločnom popíjaní postreliť do nohy. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Policajné hliadky prišli do nemocnice krátko pred 3. hodinou, zaistili priestor nemocnice, muža odzbrojili a v putách ho predviedli na policajnú stanicu," uviedla Linkešová. Muž mal pri sebe strelnú zbraň, vzduchovku značky Power Win 304. Linkešová doplnila, že všetky okolnosti konania v nemocnici, ale aj okolnosti zranenia druhého muža polícia preveruje s podozrením na priestupok na úseku zbraní a streliva a ublíženie na zdraví z nedbanlivosti.



Pripomenula, že v prípade nosenia voľnopredajnej vzduchovky by mala mať osoba pri sebe platný doklad totožnosti, vyhýbať sa požívaniu alkoholu, prepravovať ju a nosiť skrytou formou. Taktiež pri manipulácii dbať na zvýšenú opatrnosť.