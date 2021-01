V trnavskej nemocnici spustili očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Na snímke vľavo predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorého zdravotná sestra očkuje proti ochoreniu COVID-19 vo Fakultnej nemocnici v Trnave v utorok 5. januára 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 5. januára (TASR) – Prvou zaočkovanou osobou proti ochoreniu COVID-19 vo Fakultnej nemocnici Trnava bola v utorok infektologička, bývalá primárka infektológie FN Anna Strehárová. Nemocnica dostala v prvej várke zásielku 10.000 dávok, ktorými zaočkuje zdravotníkov a ľudí z kritickej infraštruktúry. Uviedol to riaditeľ FN Vladislav Šrojta.Medzi utorkovými vakcinovanými tak boli i predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, primátor Trnavy Peter Bročka i Galanty Peter Paška, rektor Trnavskej univerzity René Bílik a Univerzity sv. Cyrila a Metoda Roman Boča. Bročka uviedol, že očkovanie vníma ako gesto dôvery lekárom a odborníkom. Ako dôležité vidí sprístupniť vakcínu čo v najkratšom čase všetkým, ktorí prejavia záujem.Podľa riaditeľa nemocnice v prvý deň zaočkujú okolo 100 ľudí, sú medzi nimi lekári a sestry z tzv. červených oddelení. Do piatka (8. 1.) by mohli byť podľa odhadu Šrojtu zaočkovaní všetci zamestnanci FN, ktorí o to prejavia záujem, spomedzi zdravotníckeho personálu je to okolo 60 až 65 percent.FN začne od nasledujúceho týždňa vakcinovať zdravotníkov mimo nemocnice, ďalšie očkovacie miesto v rámci Trnavského kraja bude otvorené vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Skalici. Zdravotnícky personál v kraji by mohol celkovo byť podľa Šrojtu zaočkovaný v druhej polovici januára.Nemocnica v Trnave podľa vyjadrenia riaditeľa zatiaľ nápor pacientov s ochorením COVID-19 nateraz zvláda, je dobre pripravená, hoci aj jej ubúdajú nakazení lekári, pri zdravotných sestrách je už, ako konštatoval, na hranici svojich možností. FN vypomáha, ako doplnil, v kritickej situácii aj nemocnici v Nitre. Prvý prípad ochorenia COVID-19 zaznamenala FN 13. marca 2020 a pacient bol jedným z vtedajších celkových 39 prípadov na Slovensku. FN má v súčasnosti reprofilizovaných 168 COVID lôžok a 47 dýchacích prístrojov.