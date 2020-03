V trnavskej poliklinike bude od 30. marca platiť nový režim

Trnava 29. marca (TASR) - Mestská poliklinika v Trnave bude v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou od pondelka 30. marca otvorená v pracovné dni od 7.00 do 16.00 h, počas víkendov bude zatvorená. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Osobná návšteva lekára nie je vždy nutná. Ak pacient potrebuje iba recept, je možné využiť možnosť elektronického predpisu. Lieky si potom iba vyzdvihne priamo v lekárni. "Navštíviť polikliniku by mali iba tí, ktorí sa vopred telefonicky dohodli s lekárom a ide o nevyhnutné prípady. Na Informácie vo vstupnom vestibule sme preto doplnili dvojčlenný personál, ktorý funguje ako filter neohlásených pacientov," uviedol primátor mesta Trnava Peter Bročka.



Zároveň návštevníkovi zmerajú telesnú teplotu na čele a odpovie na základné otázky o možnom kontakte s novým koronavírusom. Pokiaľ sa na mieste tvorí rad, je nutné myslieť na bezpečný odstup. Tehotné ženy majú v rade prednosť. Povinnosť ohlásiť sa na Informáciách neplatí pre návštevníkov lekárne a zdravotníckych pomôcok.



Aj v prípade, že sú dohodnuté kontroly ešte spred obdobia platnosti preventívnych opatrení, je potrebné lekárovi najskôr zavolať. Aktuálne sa nevykonávajú ani preventívne prehliadky, výnimkou sú tehotné ženy.



Vstup do mestskej polikliniky je možný len hlavným vchodom, rovnakými dverami sa bude dať aj vyjsť. Vychádzať sa bude dať aj všetkými dverami v poliklinike pre dospelých i v detskej časti. V prípade prijatia nových opatrení Ústredným krízovým štábom SR bude režim operatívne upravený.