V trnavskej synagóge otvorili výstavu s názvom Polnočná korešpondencia

Trnava 21. decembra (TASR) - Trnavská Galéria Jána Koniarka otvorila vo vežiach Synagógy - Centra súčasného umenia výstavu maliarky Denisy Slavkovskej s názvom Polnočná korešpondencia. Tvoria ju jednotlivé maľby, ktoré predstavujú cestu do sveta tajomných a neobyčajných miestností. Výstavu môže verejnosť navštíviť do 26. januára 2025.



"Projekt vznikol už pred rokom, dostala som naň štipendium z Fondu na podporu umenia. Ide o inštalácie, väčšinou v interiéroch, zátišia niečoho, čo sa v tom priestore možno stalo alebo sme si to domysleli," uviedla pre TASR Slavkovská. Návštevník podľa jej slov vchádza do osobného priestoru, pričom na obrazoch vidí rôzne prvky, ktoré sa nachádzajú v byte.



Ani na jednom sa nenachádzajú ľudia. "Moja tvorba je síce o ľuďoch, ale nikdy tam nie je zobrazený konkrétny človek alebo figúra. Je to možno môj autorský prejav," priblížila. Výstavu dopĺňa zvuková a svetelná inštalácia, ktorá je výsledkom spolupráce pražských hudobných producentov.







"Svetlo by malo spolupracovať so zvukom a v niektorých momentoch sa jemne stíši až úplne zhasne. Vo zvukovej stope je konkrétne aj veta, že nič nevidím," podotkla s tým, že v záverečnej časti výstavy sa nachádza záves, za ktorým je umiestnené zrkadlo. Symbolizovať má skutočnosť, že návštevník si jednotlivé obrazy interpretuje vždy na základe svojho subjektívneho pohľadu.



Slavkovská ukončila v roku 2020 magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde sa špecializovala na maľbu. Absolvovala napríklad ročnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Krakove na Katedre grafiky a svoje zručnosti si rozšírila aj na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.