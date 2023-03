V trnavskej synagóge vystavujú Jana Kapelová a Roman Bicek

Trnava 24. marca (TASR) - Synagóga – Centrum súčasného umenia v Trnave, ktorá je výstavným priestorom Galérie Jána Koniarka (GJK) do 11. júna hostí dve výstavy. Jana Kapelová sa predstavuje Radosťou a Roman Bicek inštaláciou Exitable Boy, They All Said. Informoval o tom PR manažér galérie Erik Petráš.



Trnavská rodáčka Kapelová je vizuálna umelkyňa, pedagogička, kurátorka a kultúrna aktivistka. Vo svojej tvorbe sa zaoberá témami ako práca, voľný čas a sebarealizácia, vplyv sociálneho a kultúrneho prostredia, výchovy a vzdelávania na jedincov i spoločnosť. Vo svojej umeleckej praxi pracuje prevažne s médiom videa, inštalácie, textom. Využíva formáty autorského výskumu, interview, participácie a performativity. Kapelová sa v roku 2014 víťazkou Ceny Oskára Čepana. Vystavovala na viacerých samostatných a skupinových výstavách na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku, v Českej republike, Rumunsku, Nemecku, Švajčiarsku, USA, Japonsku, Švédsku. V synagóge predstavuje najnovší projekt, ktorý sa zaoberá všadeprítomným hľadaním šťastia alebo snahami dosiahnuť rovnováhu a prežiť šťastný život. Kurátorkou výstavy je Eliška Mazalanová.



Výstava Romana Biceka, kde je kurátorom riaditeľ GJK Vladimír Beskid, do priestoru veží Centra súčasného umenia prináša maliarsku koláž plátien, na ktorých prevládajú aktuálne, provokatívne a pálčivé témy na rozličných formátoch malieb. Autor osobitým spôsobom modeluje súčasné problémy postcovidového obdobia a premieta ich na maliarske plátno, ostro tlmočí globálne a lokálne situácie. Čerpá z internetových stránok, populistických výrokov, pop kultúry, reklamy a vlastných zážitkov a komentárov. "Ide o vizuálnu rešerš antagonizmov, stereotypov, aj otázky nacionalizmu, klérofašizmu či kolonializmu. V prípade Biceka ide aj o ojedinelý spôsob maľby – drsný, neučesaný, expresívny, čo podčiarkuje potrebu zneistenia či spochybňovania tzv. dobrej maľby (badpainting)," uviedol kurátor.