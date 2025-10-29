< sekcia Regióny
V trnavskom divadle odovzdali Ceny Trnavského samosprávneho kraja
Verejné ocenenie získalo 30 osobností a kolektívov v šiestich kategóriách. Udelených bolo aj deväť Cien predsedu TTSK.
Autor TASR
Trnava 29. októbra (TASR) - V trnavskom Divadle Jána Palárika v utorok (28. 10.) slávnostne odovzdali Ceny Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za rok 2025. Kraj udeľuje ocenenia osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj regiónu, kultúry, vzdelávania, športu či spoločenského života. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
Verejné ocenenie získalo 30 osobností a kolektívov v šiestich kategóriách. Udelených bolo aj deväť Cien predsedu TTSK. V oblasti školstva získal okrem iných ocenenie aj František Ohrablo, známy pedagogickou činnosťou na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V kategórii zdravotníctvo si cenu prevzala aj Helena Kertészová z Galanty, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila práci s detskými pacientmi.
V sociálnej oblasti bola okrem iných ocenená Edita Karabová z Piešťan, ktorá sa venuje deťom a rodinám. V kategórii šport získal ocenenie aj Peter Baláž z Hlohovca, úspešný motocyklový pretekár. Za prínos v oblasti kultúry bola ocenená in memoriam Edita Bugalová, historička a dlhoročná hudobná historička Západoslovenského múzea v Trnave. V kategórii občianska spoločnosť cenu získalo Denné centrum pre seniorov v Seredi.
Cenu predsedu TTSK získal okrem iných aj folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súbor dlhé roky reprezentuje kraj doma aj v zahraničí a svojou tvorbou uchováva a rozvíja tradičnú slovenskú kultúru. Zoznam všetkých laureátov je zverejnený na webovej stránke krajskej samosprávy.
