V trnavskom divadle sprístupnia výstavu fotografií rakúskeho profesora

Trnava 2. apríla (TASR) – V priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave sprístupnia v utorok výstavu fotografií emeritného profesora viedenskej univerzity Gera Fischera s názvom Z viedenských umeleckých diaspor. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave.



Na vystavených fotografiách budú návštevníci vidieť umelcov, intelektuálov a osobnosti z rôznych krajín. "Z Českej republiky je to maliar a učiteľ Vladimír Kočí, spisovateľ Milan Ráček, maliari Abbé Libanský, Ondřej Kohout, Eva Vonešová, Otakar Slavík a keramik Otakar Sliva. Zo Slovenska je to maliarka Saša Makarová a maliar Ľubomír Hnatovič," uviedol Krajčovič.



Súčasťou vernisáže bude neformálna diskusia s profesorom Fischerom na tému fotografia, migrácia a diaspory. Spoludiskutovať budú fotograf Anton Sládek a pedagógovia z FMK UCM v Trnave Jozef Sedlák a Petra Cepková. Diskusia sa začína o 15.00 hod.



Projekt výstavy podporilo z dotačného systému mesto Trnava. Výstavu, ktorá potrvá do 7. mája, pripravil Ateliér komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave.