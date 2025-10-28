Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V trnavskom divadle v utorok slávnostne odovzdajú Ceny TTSK

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Návrhy na udelenie verejných ocenení schvaľuje Zastupiteľstvo TTSK.

Autor TASR
Trnava 28. októbra (TASR) - V trnavskom Divadle Jána Palárika v utorok podvečer slávnostne odovzdajú Ceny Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za rok 2025. Kraj udeľuje ocenenia osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj regiónu, kultúry, vzdelávania, športu či spoločenského života. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

Cena TTSK sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti a dopravy, pedagógom, zdravotníckym pracovníkom a osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj občianskej spoločnosti. V každej zo šiestich kategórii sa odovzdáva päť ocenení.

Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a finančná odmena pre jednotlivca v čiastke 500 eur, pre kolektív v čiastke 1000 eur, pri udelení ocenenia In memoriam finančná odmena nie je jeho súčasťou. Návrhy na udelenie verejných ocenení schvaľuje Zastupiteľstvo TTSK.
