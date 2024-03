V Trnavskom kraji bol priebeh pokojný, jeden volič volil s policajtmi

Trnava 23. marca (TASR) - Priebeh prvého kola prezidentských volieb v Trnavskom kraji hodnotia okresné volebné komisie (OVK) ako pokojný. Až na jedno predĺženie moratória v okrese Senica pre kolaps člena komisie o 20 minút nezaznamenali vážnejší problém. Uviedli to predsedovia OVK.



V okrese Piešťany hodnotil predseda OVK Martin Hladký sobotný volebný deň pozitívne. Podľa neho celková účasť voličov bude po sčítaní skôr na nižšej úrovni. Krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová doplnila, že v obci Chtelnica pri Piešťanoch volil jeden občan v sprievode policajtov. "Muž bol krátko predtým obmedzený na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Pred eskortovaním do cely policajného zaistenia mu policajti položili otázku, či si chce uplatniť svoje volebné právo, na čo odpovedal kladne, a tak išli spolu najskôr do volebnej miestnosti," uviedla.



Alena Krátka, predsedníčka OVK v Trnave, ktorá zahŕňa okresy Trnava a Hlohovec, pre TASR uviedla, že účasť odhadujú relatívne vysokú. "Nemali sme nahlásené žiadne incidenty," povedala.



OVK v Senici, zastrešujúca okresy Senica a Skalica, navštívila počas dňa viaceré volebné miestnosti. Podľa predsedníčky Anny Klempovej nezaznamenali žiadne výraznejšie problémy. "Účasť v obciach sa nám javí nižšia ako v mestách," konštatovala.



"Pobehali sme, čo sa dalo, aj telefonicky sme z OVK zisťovali situáciu na okrskoch, vážnejšie problémy sa nevyskytli," opísal volebný deň predseda OVK v Galante Raymond Kunštatský. Podľa neho v Galante môže byť účasť prekvapivo vysoká, na niektorých okrskoch zase netypicky nízka.



V Dunajskej Strede podľa predsedu Jozefa Báriho riešili niekoľko administratívnych problémov, volebná sobota však bola pokojná. Komisia eviduje menší voličský záujem.