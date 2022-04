V Trnavskom kraji ubytovali v závere marca 4458 ukrajinských utečencov

Trnava 1. apríla (TASR) - V posledný marcový deň bolo na území Trnavského kraja v evidencii 4458 ubytovaných utečencov z Ukrajiny. Z nich bolo 2683 dospelých a 1775 detí. Najviac z nich bolo v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava. TASR o tom informoval Stanislav Krištofík, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Trnava.



V okrese Trnava bolo k 31. marcu evidovaných 541 dospelých a 418 detí, v okrese Galanta 674 dospelých a 164 detí a v Dunajskostredskom okrese 822 dospelých a 617 detí, z nich 421 dospelých a 299 detí v zariadení v Gabčíkove. "V okrese Hlohovec je nateraz ubytovaných 62 dospelých s 58 deťmi, v okrese Skalica 130 dospelých a 147 detí. V okrese Piešťany našlo ubytovanie 217 dospelých so 193 deťmi a v okrese Senica 237 dospelých a 178 detí," uviedol Krištofík.



V Trnavskom kraji pripravili 232 lôžok núdzového ubytovania. V Skalici na dvoch miestach je k dispozícii spolu 64 miest na prespanie, v Galante v dvoch telocvičniach 23, v Hlohovci a v Trnave v školských telocvičniach po 50. V Senici na dvoch ubytovniach poskytujú spolu 50 núdzových lôžok. "Od 28. do 30. marca prišlo na núdzové ubytovanie 59 dospelých, 36 detí a šesť zvierat. Za tri dni sa tak obsadilo 40,95 % kapacity núdzového ubytovania Trnavského kraja," konštatoval vedúci odboru krízového riadenia.



Núdzové ubytovanie využívajú utečenci, ktorí následne pokračujú zo Slovenska do iných krajín. Tiež tí, pre ktorých sa nájde ubytovanie strednodobého charakteru. Aj tieto kapacity koordinuje odbor krízového riadenia. Ubytovanie sa poskytuje cez rezervačný systém alebo v rámci obce s pomocou dobrovoľníckych organizácií, súkromných ubytovateľov alebo starostov.



V Trnavskom kraji je aktuálne evidovaných 231 subjektov, ktoré poskytujú utečencom pred vojnou ubytovanie. V okrese Trnava je to 75 subjektov, najväčší počet lôžok poskytli okrem Trnavy v Jaslovských Bohuniciach, v Malženiciach, Opoji i Smoleniciach. Ďalších 20 subjektov ubytováva v okrese Senica, 12 v okrese Skalica, 22 v okrese Piešťany, 24 v okrese Galanta, 11 v okrese Hlohovec a 63 v okrese Dunajská Streda. Tam je najviac miest v zariadeniach vo Veľkom Mederi, Šamoríne, Hviezdoslavove a Jahodnej. Účelové zariadenie Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove má kapacitu 708 postelí. Prevažná väčšina ubytovania bola k poslednému marcovému dňu obsadená.