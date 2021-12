V Trnavskom kraji budú očkovať dva dni pred Silvestrom

Trnava 27. decembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripomína, že v jeho veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) sa bude dať zaočkovať aj pred Silvestrom. Otvorené budú v utorok a v stredu (28. - 29. 12.) VOC v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave, informoval o tom komunikačný odbor TTSK. Prísť môžu popri zaregistrovaných aj neregistrovaní záujemcovia o prvú, druhú i tretiu dávku vakcíny od Pfizer/BioNTech, avšak zaregistrovaní cez korona.gov.sk dostanú vždy prednosť.



V utorok bude VOC v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana otvorené od 8.00 do 18.00 h, podávať budú vakcínu od Pfizer/BioNTech záujemcom od 12 rokov. Rovnako to bude vo VOC v Trnave na SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici a vo VOC v Skalici na Strednej zdravotníckej škole na Lichardovej ulici.



V stredu bude k dispozícii len VOC v Trnave od 8.00 do 18.00 h pre záujemcov o vakcínu od Pfizer/BioNTech od 12 rokov.



Záujemcovia, ktorí idú na tretiu dávky vakcíny, si musia priniesť potvrdenie o očkovaní druhou dávkou. Všetci, ktorí idú na očkovanie, musia si priniesť so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky, ktoré sú dostupné na webe. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny. Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier sú dostupné na webe zdravazupa.sk.