V Trnavskom kraji budú opäť cez víkend očkovať v okresných mestách

Trnava 18. novembra (TASR) – Počas nadchádzajúceho víkendu sa v Trnavskom kraji bude opäť očkovať vo všetkých siedmich okresných mestách. Prvé, druhé i tretie dávky vakcín od Pfizer/BioNTech a Moderny budú dostupné v dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) v Dunajskej Strede a Trnave, jednodávková vakcína Janssen bude dostupná v dočasných očkovacích centrách. Na všetkých miestach budú mať registrovaní záujemcovia prednosť pred neregistrovanými. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



V sobotu (20. 11.) VOC v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana bude otvorené pre registrovaných i neregistrovaných od 8.00 do 16.00 h. V čase od 8.00 h budú podávať záujemcom od 12 rokov vakcínu Pfizer/BioNTech, od 13.00 h záujemcom od 18 rokov vakcínu Janssen.



V Trnave vo VOC na SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici je sobota vyhradená od 8.00 do 18.00 h pre záujemcov od 18 rokov o vakcínu Moderna. V nedeľu (21. 11.) budú v rovnakom čase podávať záujemcom od 16 rokov vakcínu Pfizer/BioNTech.



Pre záujemcov od 18 rokov o vakcínu Janssen budú v sobotu od 9.00 do 16.00 h otvorené očkovacie centrá v obchodných domoch Tesco v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Senici. V Galante sa takto bude očkovať v mestskej športovej hale na Ulici kpt. Nálepku a v Skalici na Základnej umeleckej škole na Kráľovskej ulici.



Registrácia prebieha na vakcinacia.nczisk.sk. Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky, ktoré sú dostupné na https://bit.ly/3CtiRtJ. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny.



Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier TTSK sú dostupné na webovej stránke zdravazupa.sk.