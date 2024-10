V Trnavskom kraji by mohli vzniknúť štyri miesta na podporu mladých

Trnava 27. októbra (TASR) - Na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) by mohli vzniknúť minimálne štyri kontaktné miesta určené na podporu mladých, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, nie sú zachytení vzdelávacími inštitúciami a zväčša nemajú prácu. TASR to uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako prvý krok k vytvoreniu kontaktných miest zrealizovala krajská samospráva v spolupráci s Trnavskou univerzitou analýzu situácie mladých ľudí v kraji. "Tá ukázala, že musíme vytvoriť minimálne štyri kontaktné miesta. Tie budeme vytvárať v rámci druhej fázy finančného projektu," podotkol Viskupič. Výsledky analýzy boli prezentované verejnosti v piatok (25. 10.) na pôde Úradu TTSK.



Trnavskí krajskí poslanci v tejto súvislosti na stredajšom (23. 10.) zasadnutí zastupiteľstva schválili vznik rady regionálneho partnerstva Záruky pre mladých TTSK. Vytvorený bude akčný plán pre mládež do 30 rokov v situácii NEET. Pojem NEET sa používa na označenie mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.



"Kraj vytvorí maximálne úsilie na vybudovanie kontaktných miest. Z európskych zdrojov na to môžeme dostať takmer šesť miliónov eur," podotkol Viskupič. Zdrojmi z EÚ je podporovaná ako analytická, tak aj realizačná fáza projektu.