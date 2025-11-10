< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji cez víkend nafúkalo šesť vodičov
Policajti počas uplynulého víkendu na cestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zadržali šiestich vodičov, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Trnava 10. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého víkendu na cestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zadržali šiestich vodičov, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
V sobotu (8. 11.) poobede zastavili v Skalici 41-ročného muža, ktorý pri prvej dychovej skúške nafúkal 1,50 promile a pri druhej 1,56 promile. Vo večerných hodinách šoféroval 30-ročný vodič v meste Gbely s 1,35 promile alkoholu v dychu. V meste Holíč kontrolovali 20-ročného vodiča, nafúkal hodnotu 1,33 promile.
Počas sobotňajšej noci policajti v obci Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda zastavili 42-ročného vodiča, ktorému v dychu namerali 1,19 promile. V nedeľu (9. 11.) kontrolovali zase v obci Michal na Ostrove 36-ročného vodiča, ktorý odmietol vykonanie dychovej skúšky.
Policajná hliadka riešila v meste Hlohovec 25-ročného vodiča, ktorému namerali v dychu 1,60 promile, pri opakovanej skúške 1,75 promile alkoholu. Šiestich vodičov polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im môže hroziť až ročný pobyt vo väzení.
Pri kontrole v meste Veľký Meder policajti zistili, že 35-ročný muž jazdil v čase uloženia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Obvinili ho z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, hrozí mu trest odňatia slobody na dva roky.
