V Trnavskom kraji cez víkend nafúkalo šesť vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Trnava 10. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého víkendu na cestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zadržali šiestich vodičov, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

V sobotu (8. 11.) poobede zastavili v Skalici 41-ročného muža, ktorý pri prvej dychovej skúške nafúkal 1,50 promile a pri druhej 1,56 promile. Vo večerných hodinách šoféroval 30-ročný vodič v meste Gbely s 1,35 promile alkoholu v dychu. V meste Holíč kontrolovali 20-ročného vodiča, nafúkal hodnotu 1,33 promile.

Počas sobotňajšej noci policajti v obci Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda zastavili 42-ročného vodiča, ktorému v dychu namerali 1,19 promile. V nedeľu (9. 11.) kontrolovali zase v obci Michal na Ostrove 36-ročného vodiča, ktorý odmietol vykonanie dychovej skúšky.

Policajná hliadka riešila v meste Hlohovec 25-ročného vodiča, ktorému namerali v dychu 1,60 promile, pri opakovanej skúške 1,75 promile alkoholu. Šiestich vodičov polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im môže hroziť až ročný pobyt vo väzení.

Pri kontrole v meste Veľký Meder policajti zistili, že 35-ročný muž jazdil v čase uloženia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Obvinili ho z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, hrozí mu trest odňatia slobody na dva roky.
