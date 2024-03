V Trnavskom kraji chcú integrovať regionálnu a mestskú dopravu

Trnava 6. marca (TASR) - Memorandum o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy na území krajského mesta Trnava podpísali zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a trnavskej radnice. Cieľom je zefektívniť a skvalitniť služby prostredníctvom integrácie regionálnej autobusovej dopravy s mestskou autobusovou dopravou. Informovali o tom signatári.



"Pred dvoma rokmi sme v regionálnej autobusovej doprave zaviedli zónové členenie kraja a predplatné cestovné lístky. Zlepšenie cestovania vyvolalo pozitívnu odozvu aj u predstaviteľov mesta Trnava, ktorí prejavili záujem o dopravnú integráciu s TTSK. Spájame teda sily a podnikáme kroky, aby sme víziu efektívneho a praktického cestovania ľudí v trnavskom regióne naplnili," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. V praxi to bude pre cestujúcich znamenať, že s jedným predplatným lístkom môžu pricestovať z nejakej obce do Trnavy a ten istý lístok využijú potom aj priamo v mestskej autobusovej doprave. Plánom zároveň je, aby autobusy regionálneho dopravcu zastavovali aj na zastávkach v meste.



"Zabezpečíme tak ekonomicky aj organizačne výhodné cestovanie pre pravidelných cestujúcich. Verím, že týmto pritiahneme ľudí do autobusov, čím sa odľahčí aj dopravná situácia v krajskom meste," dodal Viskupič. Primátor Trnavy Peter Bročka konštatoval, že zvyšovanie kvality a dostupnosti verejnej dopravy je jednou z top priorít mesta, a vyzdvihol dôležitosť stabilného partnera s rovnakým cieľom.



Okrem zavedenia predplatných lístkov na území Trnavy budú obe strany spolupracovať aj na koordinácii liniek regionálnej a mestskej autobusovej dopravy, čo zabezpečí nadväznosť jednotlivých druhov dopravy. Vytvorenie spoločného dopravného systému si následne vyžiada aj zjednotenie tarify. Do systému budú zahrnutí všetci traja zmluvní dopravcovia v Trnavskom kraji - Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica, ktorých pravidelné linky obsluhujú aj Trnavu.



Memorandum o spolupráci v oblasti verejnej autobusovej dopravy vzniklo podľa viceprimátora Marcela Krajča z iniciatívy mesta Trnava. "Zavedenie jednotných predplatných cestovných lístkov má uľahčiť a zatraktívniť cestovanie autobusmi a podporovať udržateľnú mobilitu," uviedol.