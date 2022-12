V Trnavskom kraji chytili 8 vodičov s viac ako jedným promile v dychu

Trnava 20. decembra (TASR) - Dopravní policajti riešili od piatka (16. 12.) do nedele (18. 12.) osem opitých vodičov áut a jedného cyklistu s viac ako jedným promile v dychu, z ktorých štyria spôsobili dopravné nehody. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



V sobotu (17. 12.) krátko popoludní zasahovali policajti pri dopravnej nehode v meste Holíč. "Pri jazde si mal začať 56-ročný cyklista vyberať mobilný telefón, pričom prešiel k stredovej čiare. Počas tohto manévru mal naraziť do spätného zrkadla osobného auta, ktoré išlo oproti," uviedla polícia. Policajti podrobili cyklistu aj 22-ročného vodiča auta dychovým skúškam. Pozitívny výsledok mal iba starší z mužov, ktorý nafúkal 2,65 promile. Cyklista je za svoju jazdu riešený v správnom konaní.



V sobotu krátko po polnoci vyšiel 22-ročný Trnavčan s osobným autom na ostrovček, kde zdemoloval dopravnú značku. "To ho nezastavilo a pokračoval v jazde až na Ulicu T. Vansovej, kde ho policajti skontrolovali a pri dychovej skúške mu namerali 2,42 promile. Mladíka ihneď obmedzili na osobnej slobode a v rámci tzv. superrýchleho konania bol už za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky aj právoplatne odsúdený," informovala polícia.



Dopravní policajti z Dunajskej Stredy riešili nehodu v obci Horný Bar, pri ktorej mal 25-ročný vodič naraziť do dodávky a ujsť smerom na obec Trstená na Ostrove. "Na ceste medzi obcami ho zastavili policajti a s vodičom vykonali dychovú skúšku s výsledkom dve promile," doplnila polícia.