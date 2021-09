V Trnavskom kraji evidujú za posledný týždeň tri kolízie so zvieratami

Trnava 4. septembra (TASR) - Polícia eviduje za posledný týždeň na cestách Trnavského kraja tri dopravné kolízie so zvieratami. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Vo všetkých prípadoch išlo nakoniec o škodové udalosti, pri ktorých sa žiadna osoba, našťastie, nezranila. "Za kratší koniec tu ťahali srnka a diviak. Poslednú kolíziu zavinila mačka, pre ktorú vodič strhol volant a s autom narazil do stromu," uviedla polícia.



Jesenné obdobie je spojené so zvýšeným výskytom divej zvery na cestách. "Najčastejšie je možné ich stretnúť v ranných alebo, naopak, vo večerných hodinách. Rizikovými oblasťami sú cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch," informovala polícia.



Polícia odporúča po zrážke zavolať na číslo 158. "Policajti kontaktujú aj príslušné poľovnícke združenie a zabezpečia odstránenie prekážky na ceste. So zvieraťom sa nemá hýbať. Pokiaľ je zranené, pri manipulácii s ním môžete prísť k zraneniu. Ak si zviera zoberiete domov, dopúšťate sa trestného činu pytliactva," upozornila polícia.