V Trnavskom kraji horelo vlani najčastejšie v marci

Trnava 18. januára (TASR) – Vlani spôsobili požiare na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) škodu vo výške 3,9 milióna eur. Celkových 1109 udalostí je v porovnaní s rokom 2021 viac o 121 a materiálne škody spôsobené ohňom sú väčšie o 104.000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave. Pri požiaroch prišlo o život päť ľudí a 11 bolo zranených.



Najviac výjazdov mali hasičské stanice Piešťany a Hlohovec v rámci piešťanského okresného riaditeľstva, dohromady ich bolo 325. Za nimi sa umiestnila hasičská stanica v Trnave s 248 výjazdmi. Hasičské stanice Galanta a Sereď Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante vykonali 190 výjazdov k požiarom.



Najvýraznejší požiar likvidovali hasiči v obci Kostolné Kračany v okrese Dunajská Streda. Úmyselným zapálením neznámou osobou vznikla škoda v sklade zmiešaného tovaru, výrobkov, surovín a polotovarov vyčíslená za 400.000 eur. Ďalší veľký požiar bol v sklade potravín a nápojov v obci Veľké Úľany v okrese Galanta, kde vznikla škoda v hodnote 350.000 eur. V závere roka horelo v Seredi v potravinárskej výrobe, vznikla škoda za 250.000 eur. V dvoch posledných prípadoch sa príčinu vzniku požiaru nepodarilo zistiť.



Ako najčastejšiu príčinu vzniku identifikovali hasiči v roku 2022 na území TTSK nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Do tejto kategórie spadá 641 udalostí so vzniknutou výškou škody 609.290 eur. Druhý najvyšší počet tvorili prevádzkovo-technické poruchy, okrem vykurovacích telies, zaznamenaných bolo 160 udalostí s výškou škody 908.190 eur. Treťou najčastejšou príčinou bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, kde je v evidencii HaZZ 122 udalostí s výškou škody 868.455 eur. Najčastejšie pritom horelo v marci, keď vzniklo 200 požiarov, nasleduje mesiac júl so 165 udalosťami. Najmenej práce mali hasiči v októbri, keď horelo 51–krát.



Vlani zabezpečovalo nepretržitú službu na území TTSK na 11 hasičských staniciach šiestich okresných riaditeľstiev spolu 360 príslušníkov HaZZ.