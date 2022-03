V Trnavskom kraji klesol počet prípadov COVID-19 o štvrtinu

Trnava 9. marca (TASR) – Pokles chorobnosti na COVID-19 za posledných sedem dní o 25 percent registrujú epidemiológovia na území Trnavského kraja. Kým v 8. kalendárnom týždni evidovali prostredníctvom PCR a antigénových testov spolu 11.379 prípadov, v 9. kalendárnom týždni to bolo 8514. Uviedol to riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáš Hauko.



„Najvyššiu sedemdňovú incidenciu zaznamenávame v okrese Hlohovec, kde je 2084 chorých na 100.000 obyvateľov, a v okrese Piešťany, kde je 1843 chorých. Vo všetkých okresoch kraja evidujeme pokles chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, najvýraznejší v okrese Skalica,“ konštatoval. Chorobnosť bola vyrovnaná vo všetkých vekových kategóriách.



V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec bol pri 4476 prípadoch ochorenia COVID-19 pokles o 26 percent. Z nich 19 percent tvorili deti do 19 rokov. „Najčastejším miestom nákazy boli domácnosti. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 28 pacientov, v porovnaní s minulým týždňom ide o pokles o 26 percent. Zomrelo deväť pacientov,“ doplnil Hauko. RÚVZ eviduje epidemické výskyty COVID-19 v dvoch zariadeniach sociálnej starostlivosti, po jednom v Trnave a Piešťanoch.